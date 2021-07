L’impresa della Nazionale ieri sera in Serbia ha aperto agli azzurri le porte delle Olimpiadi di Tokyo, che mancavano da ben 17 anni quando ad Atene l’Italia si giocò la finale per l’oro, perdendola contro l’Argentina. E da Atlanta anche Danilo Gallinari, assente perché impegnato con i playoff degli Atlanta Hawks conclusi solamente in finale di conference, pur ancora scottato dalla delusione per la sconfitta contro i Milwaukee Bucks ("Sto così e così, non ho dormito stanotte" ha detto senza nascondere uno stato d'animo tutt'altro che felice), ha tifato per gli azzurri. Parlando con la stampa diverse ore prima di scendere in campo a Belgrado, discutendo dei suoi piani per la off-season Gallinari ha aperto a una sua partecipazione a Tokyo: “Non so se lo sapete, ma oggi è una giornata importante per la mia Nazionale: abbiamo la finale con la Serbia e se vinciamo andiamo alle Olimpiadi” ha detto ai colleghi statunitensi. "Non so come funzioneranno le cose per le convocazioni, ma credo molto nelle nostre possibilità di andarci e se l’allenatore e la federazione vorranno darmi l’opportunità di andare alle Olimpiadi una volta vinta la partita di oggi, sarei onorato di far parte di quella squadra. Perciò l’estate può cambiare in base alle Olimpiadi, vedremo". Dal canto suo, il presidente della Federazione Gianni Petrucci ha detto che le porte della Nazionale sono aperte a tutti, quindi anche a Marco Belinelli e Gigi Datome, ma che sarà il CT Meo Sacchetti a prendere la decisione finale.