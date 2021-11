Eurocup, V. Bologna-Venezia stasera LIVE su Sky

Tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre in campo per la quinta giornata della Regular Season. Stasera appuntamento da non perdere con il derby tra Virtus Bologna e Venezia, live dalle 20.15 su Sky Sport Arena

. Su Sky la 7Days EuroCup maschile che per le prossime tre stagioni sarà possibile seguire anche in streaming su NOW. L’edizione 2021/2022 vede in corsa anche tre squadre italiane, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia, attualmente impegnate nella Regular Season. Per la quinta giornata, tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre, su Sky Sport sarà possibile assistere in diretta alle partite delle italiane.