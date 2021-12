Mondo del basket in lutto per la scomparsa di Stevan Jelovac . Il 32enne serbo, visto a Caserta in Serie A nel 2012-2013 , si è spento per le conseguenze di un ictus durante un allenamento dello scorso 14 novembre. Jelovac giocava per l' AEK Atene nella prima serie greca.

La carriera di Steven Jevolac

Nato a Novi Sad in Serbia nel 1989, ala-centro di 208 centimetri, ha cominciato il suo Tour dell'Europa da giovanissimo, ad appena 21 anni, dopo aver militato nella Stella Rossa Belgrado. Nel 2012 sbarca a Caserta, dove resta una stagione chiudendo in campionato con buone cifre (13 punti e 8 rimbalzi di media). Lasciata la Campania nel 2013-14 totalizza 10 presenze in Eurolega coi lituani del Lietuvos Rytas, prima di sbarcare in Spagna col Saragozza. Passato anche da Novgorod, Bamberg, Gaziantep e dal Giappone, in estate aveva firmato con l’AEK Atene, con cui era sceso in campo finora in quattro occasioni. In carriera aveva anche indossato la maglia della Nazionale serba, con 9 presenze e quasi 12 punti di media nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2019.