Comunicato dell'Olimpia Milano, che domani alle 18 sarà impegnata nella trasferta di Eurolega contro il Cska (live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena): "A seguito dei test effettuati prima della partenza per Mosca, è emerso un caso di debole positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il soggetto, asintomatico, è stato prontamente isolato. Come da protocollo, il resto del gruppo squadra è stato testato una seconda volta e tutti i membri, risultati negativi, sono poi partiti per la trasferta in Russia".