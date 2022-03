Eurocup, su Sky Bologna e Venezia

Continua su Sky la 7Days EuroCup maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, da seguire anche in streaming su NOW . Tre le squadre italiane impegnate nella Regular Season: Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia .

Su Sky la Virtus Bologna e il doppio turno di Venezia

Tre saranno anche le partite da seguire in diretta su Sky tra oggi, mercoledì 16, e venerdì 18 marzo, e in campo ci saranno Bologna e Venezia. Oggi due gli incontri, validi per la 15^giornata del Girone B: a Bologna la Virtus ospiterà gli sloveni dell’Olimpija Lubiana, con palla a due alle ore 20.30, live su Sky Sport Arena. Alla stessa ora, live su Sky Sport 256, sarà la volta della Reyer, ospite degli spagnoli del Valencia. Venezia nuovamente sul parquet venerdì, per il match di recupero contro il Bursaspor, valido per l’11^ turno. Trasferta in terra turca per i lagunari, con inizio alle ore 17.30, in diretta su Sky Sport Arena.