La sconfitta rimediata dall'Olimpia in gara-1 dei playoff di Eurolega contro l’Efes porta con sé un'altra brutta notizia: Nicolò Melli, come rende noto il club attraverso il proprio sito ufficiale, ha riportato una lesione del gemello mediale della gamba destra che verrà rivalutata in quattro settimane. Il 31enne cestista di Reggio Emilia sarà dunque out per oltre un mese.