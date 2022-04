Eurocup, stasera la Virtus Bologna ospita l'Ulm

Su Sky e in streaming su NOW l’EuroCup maschile: tra oggi e mercoledì 27 aprile due incontri in diretta validi per i quarti di finale. Sul parquet anche la Virtus Segafredo Bologna contro i tedeschi dell’Ulm (ore 21, in diretta su Sky Sport Action)

Su Sky la 7Days EuroCup maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, da seguire anche in streaming su NOW . La stagione è giunta ai quarti di finale e dopo l’ eliminazione di Venezia l’unica italiana rimasta in corsa è la Virtus Segafredo Bologna. Tra martedì 26 e mercoledì 27 aprile , sarà possibile assistere a due partite, entrambe in diretta.

Dopo aver eliminato negli ottavi i lituani del Lietkabelis, Virtus ancora in casa, stavolta contro i tedeschi della ratiopharm di Ulm. Match in programma oggi alle ore 21, live su Sky Sport Action e in streaming su NOW. Altra quarto di finale da seguire, quello che mercoledì vedrà di fronte gli spagnoli del Valencia e i francesi del Boulogne, giustizieri dell’Umana Reyer nel turno precedente. Diretta alle ore 20.30 su Sky Sport Action, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Si gioca in gara secca e chi vince accede alle semifinali.