La Virtus Bologna a caccia del pass per la finale di Eurocup. A La Fonteta la squadra di coach Sergio Scariolo affronta in gara secca il Valencia: chi vince affronterà in casa il Bursaspor il prossimo 11 maggio. Il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti