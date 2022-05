Virtus Bologna-Bursaspor: la sfida finale è su Sky

Appuntamento con la storia per la squadra di Scariolo che stasera si gioca la finale di Eurocup alla Segafredo Arena. Virtus in campo contro il Bursaspor in diretta dalle 20 con il preparita su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Non è la stessa cosa però, Eurolega ed Eurocup sono di tutto un altro livello e il fatto che una squadra italiana non sia mai arrivata a questo punto brucia non poco. O meglio, ha bruciato parecchio fino ad un paio di anni fa quando qualcosa è successo, finalmente il nostro basket si è dato di nuovo una mossa: l’Olimpia Milano alle Final 4 di Eurolega l’anno scorso e ad un passo dal conquistarle anche quest’anno, la Virtus in semifinale di Eurocup l’anno scorso e in finale quest’anno. Sono dei segnali molto promettenti di un sistema che ha ritrovato due squadre di quella dimensione europea alla quale eravamo abituati ma che avevamo perso da tanto tempo. Ora però bisogna concretizzare: ci prova la Virtus in una partita nella quale è indubbiamente favorita ma che non ha certo vinto in partenza. Bologna gioca la finale in casa, ha un roster molto profondo con almeno dieci giocatori che valgono l’Eurolega, è in un periodo di grande forma capace come è stata di sbancare in semifinale un campo, quello di Valencia, sul quale nessuno nel 2022 aveva vinto. Bursaspor però è una squadra molto più pericolosa di quanto dica la sua storia molto giovane (è stata fondata nel 2014), di quanto faccia pensare il suo organico molto corto e poco esperto; è la classica squadra in missione però, nei playoff ha vinto a casa del Partizan, grande favorito per la conquista del trofeo, ha vinto a casa del Cedevita Olimpia, la squadra più in forma della seconda parte di stagione regolare, e ha vinto ad Andorra contro chi, una settimana prima, aveva fatto fuori Gran Canaria, l’altra grande favorita.