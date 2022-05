La Virtus Bologna ospita in una Segafredo Arena sold out i turchi del Bursaspor per la finale di Eurocup. Si tratta del terzo confronto stagionale tra le due squadre, finora tutti vinti dalla squadra di Scariolo. In palio non solo la seconda coppa più prestigiosa d'Europa, ma anche il pass per la prossima Eurolega. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti