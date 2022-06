Pozzecco: "Niente Europei per Belinelli e Hackett"

Marco Belinelli e Daniel Hackett non giocheranno l'Eurobasket. A dare l'annuncio è stato il commissario tecnico dell'Italia Gianmarco Pozzecco dopo la sconfitta all'esordio contro la Slovenia. Il ct ha provato a recuperare i due veterani per la rassegna europea, ma senza successo: "In questi giorni ho parlato con Marco Belinelli e Daniel Hackett. Sono due amici, ho fatto una chiacchierata romantica. La pallacanestro di oggi ha ritmi frenetici: quest'anno, con Milano, abbiamo giocato tantissime partite tra campionato e Eurolega. Abbiamo capito che, con Bologna, non ce l'avrebbero fatta. Hackett e Belinelli non saranno con noi agli Europei. Un'esperienza del genere va vissuta soltanto se ci sono le premesse giuste. Sarà un cammino difficile, e ci vorrà grande freschezza da tutti i ragazzi. Al giorno d'oggi giocatori e allenatori devono necessariamente rinunciare a qualcosa".