Italia-Slovenia 71-90: ko all'esordio per Pozzecco

Sconfitta all'esordio per il nuovo commissario tecnico. Doncic mette a referto 12 punti, 7 rimbalzi e 5 assist; Polonara il migliore degli italiani con 12 punti e 10 rimbalzi. In conferenza stampa Pozzecco annuncia che Belinelli e Hackett non saranno agli Europei. L'Italbasket tornerà in campo il 4 luglio contro i Paesi Bassi nelle qualificazioni al Mondiale 2023 Condividi

Sconfitta all'esordio per l'Italbasket targata Gianmarco Pozzecco. Gli azzurri hanno perso nettamente a Trieste contro la Slovenia: 71-90 il risultato finale. Anche se a mezzo servizio, il trascinatore della formazione slovena (a referto tutti i giocatori) è stato Luka Doncic con 12 punti, 7 rimbalzi e 5 assist in meno di 24 minuti. Il playmaker dei Dallas Mavericks, infatti, è rimasto a riposo per la maggior parte del secondo tempo. Nell'Italia il migliore è stato Achille Polonara con 12 punti, 10 rimbalzi e 3 assist.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Belinelli e Hackett non saranno agli Europei Marco Belinelli e Daniel Hackett non giocheranno l'Eurobasket. A confermarlo è prprio il Pozzecco dopo la sconfitta contro la Slovenia. Poz ha provato a recuperare i due veterani, ma senza successo e in conferenza stampa ha spiegato: "In questi giorni ho parlato con Marco Belinelli e Daniel Hackett. Sono due amici, ho fatto una chiacchierata romantica. Ma la pallacanestro di oggi ha ritmi frenetici".