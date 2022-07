Qualif. Mondiali, Italia-Olanda oggi LIVE su Sky

Olanda-Italia è la “prima” ufficiale per Pozzecco. Azzurri in campo oggi alle 19.30 -live su Sky Sport Action- per l'ultima gara della prima fase di qualificazione al Mondiale di Spagna che si giocherà nell'estate del 2023

L’Italia chiude in Olanda la prima fase di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2023. Il passaggio al secondo turno è già cosa fatta però le squadre qualificate portano con sè i risultati del primo girone; quindi è ancora più importante vincere per accumulare un buon tesoretto in vista della seconda fase che vedrà impegnati gli Azzurri contro Spagna, Georgia e Ucraina.

La prima ufficiale di Pozzecco

Sarà la prima partita ufficiale della gestione Pozzecco, che ha già debuttato nell’amichevole persa contro la Slovenia di Doncic il 25 giugno scorso. Il CT, per questa partita, non potrà contare su Melli e Gallinari che torneranno in nazionale ad agosto in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali del 24 e del 27 e, soprattutto, dell’Europeo che per l’Italia comincerà il 2 settembre.