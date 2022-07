L'agenda dell'Italbasket, tra vacanze e mercato

Liberi tutti. Dopo il successo sull’Olanda che è valso il primo posto nel girone di qualificazione mondiale, il Poz ha decretato ai suoi azzurri l’inizio di un breve periodo delle vacanze. In pratica ci si rivede ad agosto per la preparazione agli Europei. Vacanze che per molti saranno lavorative perché al di là di allenarsi e tenersi in forma, c’è anche chi utilizzerà questo periodo per cercare la soluzione più giusta e nuova per il suo prossimo futuro. Già perché, anche se accomunati dall’azzurro nazionale, molti dei convocati dal Poz si trovano ora nel bel mezzo del mercato con situazioni ancora tutte da definire. Quasi la metà dei protagonisti scesi in campo in Olanda infatti è in procinto di cambiare canottiera: c’è chi lo ha già fatto, come Stefano Tonut che approderà a Milano alla corte di Messina per soddisfare la sua voglia di misurarsi anche sul palcoscenico dell’Eurolega. Lì troverà tutti i confermati se si fa eccezione per il rinnovo di Datome che è comunque sembra proprio essere un proforma. E ci mancherebbe altro.