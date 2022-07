Lutto nel mondo del basket: è morto d'infarto a 70 anni Franco Casalini. Milanese, arrivò all’Olimpia come allenatore delle giovanili e fu per 9 anni vice di Dan Peterson, fino ad ereditarne la panchina nel 1987. Da head coach di Milano, a 36 anni, vinse subito la Coppa Intercontinentale nell'87, la Coppa dei Campioni nell’88 e il campionato italiano nell’89, in finale contro Livorno. Allenò, senza ripetere i risultati ottenuti a Milano, anche Forlì e Virtus Roma, con cui raggiunse una finale di Coppa Korac perdendo proprio contro Milano. Fu anche commentatore per Tele+ e in seguito per Sky Sport