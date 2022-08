Francia-Italia LIVE su Sky Sport Action alle 20.30

Seconda amichevole contro la Francia (dopo quella di venerdì persa a Bologna) per l'Italbasket di Pozzecco: appuntamento alle 20.30 alla Sud de France Arena di Montpellier. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW

Da Bologna a Montpellier, dalla Francia alla Francia, prima del Torneo di Amburgo, prima delle due gare di qualificazione per i Mondiali, prima dell’esordio europeo, il 2 settembre con l’Estonia. Ci sono ancora tempo e partite per mettere a posto le cose che, come è normale che sia, ancora non funzionano. Punti fermi? Ci sono.

Da Mannion a Gallinari

Il Nico ritrovato, per esempio. No, la sua non è stata una stagione felice, ma quello visto a Bologna assomiglia molto al Mannion del preolimpico di Belgrado, quello che serve a Pozzecco: uno capace di cambiare ritmo, di togliere il fiato a chi lo marca - e a chi lo guarda - con le sue accelerazioni. Un Fontecchio consapevole dei propri mezzi. Perché se non possiedi quel tipo di forza e talento questi tiri non solo non li segni, questi tiri eviti accuratamente di cercarli. Se non sei forte da soluzioni come queste ti tieni a debita distanza. E ormai in nazionale non segna mai meno di 20 punti a gara. È questo tipo di giocatore. Infine, un Gallinari essenziale. Attento. Che esce dalla panchina e condensa in un numero inferiore di minuti esperienza, tiro, carriera.