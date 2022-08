Qualificazioni mondiali, Italia ok con la Georgia

Dopo la vittoria in rimonta contro l'Ucraina, gli azzurri di Pozzecco si avvicinano ulteriormente al prossimo Mondiale battendo anche la Georgia 91-84. Partita tirata ed equilibrata fino alla fine, decisa dalle triple di Datome e dal solito Fontecchio. Preoccupazione per l'infortunio al ginocchio di Gallinari, uscito dolorante durante l'ultimo quarto

In attesa dell'inizio dell'Europeo tra una settimana, l'Italia di Pozzecco mette le basi per la partecipazione al prossimo Mondiale: gli azzurri battono 91-84 la Georgia e guidano il loro girone in coabitazione con la Spagna. Il successo di Brescia viene però sporcato dall'infortunio al ginocchio sinistro di Gallinari nell'ultimo quarto. Il giocatore dei Celtics è uscito dal campo dolorante e incapace di reggersi sulle proprie gambe. Dalle prime indiscrezioni, la rottura del crociato dovrebbe essere scongiurata, ma la sua partecipazione a Eurobasket resta in forte dubbio.

La partita



Nel secondo match consecutivo di qualificazioni mondiali, l'Italia non ha un buon approccio proprio come accaduto con l'Ucraina. Lo 0-7 costringe Pozzecco all'immediato timeout, ma Fontecchio e Spissu cambiano l'inerzia della partita a suon di triple (25-19 al primo quarto). Sono sempre loro i protagonisti della seconda frazione e della reazione azzurra dopo un break di 11 a 0 degli ospiti. All'intervallo lungo il punteggio è di 42-38. L'inizio del terzo periodo è sempre favorevole alla Georgia, con un parziale di 12-0 che costringe Gallinari e compagni a una nuova rincorsa. Proprio il nuovo giocatore di Boston si carica sulle spalle la squadra e realizza 15 punti, utili a entrare nel quarto finale in una situazione di parità (66-66). La partita si mantiene equilibrata e l'infortunio di Gallinari, fermatosi da solo dopo aver ricevuto uno scarico in corsa da Mannion, sembra ammazzare psicologicamente l'Italia. Avviene invece una grande reazione trascinata dalle triple di Datome (3 in pochissimi minuti), Ricci e il solito Fontecchio (18 punti totali). Il 91-84 avvicina l'Italbasket al Mondiale, ma a un costo forse troppo alto.

Le reazioni

Pozzecco e Datome non riescono a sorridere nonostante la vittoria: "Prego per Danilo, so cosa significa rompersi un crociato", ha detto il coach azzurro. "Danilo aveva voglia di stare in questo gruppo e sarei addolorato se non potesse partecipare a un'avventura che avrebbe meritato. Con lui avremmo potuto vincere l'Europeo". Parole che sanno gà di resa sulla sua indisponibilità per l'Europeo. Datome aggiunge: "Difficile parlare di basket dopo quello che è successo a Danilo, aspettiamo gli esami. Senza quest'infortunio, sarebbe stata la partita perfetta per partecipare a Eurobasket".