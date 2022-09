Si alza il sipario degli Europei di basket, con subito due grandi match in programma su Sky Sport e NOW: alle 17.15 sul parquet i campioni in carica della Slovenia di Luka Doncic contro la Lituania. In serata un'altra grande favorita per la vittoria, la Francia di Gobert e Fournier, affronta la Germania. Il canale di riferimento è Sky Sport Arena

Al via oggi la 41^ edizione dei Campionati Europei di basket. Sei le partite in programma, con Sky Sport e NOW che trasmetteranno i due match clou di giornata. Alle 17.15 a Colonia, scende sul parquet Luka Doncic con la sua Slovenia campione in carica. Partita non semplice per il 77 dei Mavericks, che affronta la Lituania di un'altra stella NBA come Sabonis. Alle 20.30 toccherà invece alla Francia, altra grande favorita per l'oro, sfidare la Germania. Chiude il programma del Gruppo B alle 14.30 Bosnia-Ungheria. A Tiblisi, per il Gruppo A, scendono in campo Spagna-Bulgaria (13.30), Turchia-Montenegro (16.15) e Belgio-Georgia (19).