Incredibile disavventura per i campioni in carica della Slovenia a poche ore dall'esordio a Eurobasket contro la Lituania. Non passa il bus dell'organizzazione nell'hotel di Colonia, così Doncic e compagni sono costretti a recarsi al palazzo dello sport in taxi. Guarda il video. Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 18 settembre

