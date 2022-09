Al via oggi la 41^ edizione degli Europei di basket. Dal Belgio all'Ucraina, passando per le favorite Slovenia, Francia e Serbia, ecco i roster in ordine alfabetico di tutte le 24 squadre che disputeranno la prima fase tra Colonia, Milano, Tiblisi e Praga. Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 18 settembre

