eurobasket

Giannis Antetokounmpo trascina la Grecia al successo ad Assago con la Croazia nella seconda giornata di Eurobasket. Tutto agevole per la Serbia di Jokic contro l'Olanda. Israele piega 89-87 all'overtime la Finlandia di un super Markkanen. Facile vittoria per l'Ucraina sulla Gran Bretagna, la Polonia sorprende la Rep. Ceca. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW L'ACCOGLIENZA DEL FORUM PER GIANNIS - ITALIA-ESTONIA 83-62