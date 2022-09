Milano si conferma la capitale del basket in questi giorni. Non solo Giannis Antetokounmpo e la Nazionale azzurra che danno spettacolo in campo. Oggi nel parterre del Forum c'è anche l'ex campione e MVP della NBA, Dirk Nowitzki. La leggenda tedesca sarà anche ospite di Sky nel prepartita di Italia-Ucraina

I RISULTATI DI OGGI