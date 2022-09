Gianmarco Pozzecco analizza il ko con l'Ucraina a Eurobasket: "Abbiamo giocato senza energie, la partita con la Grecia ci ha tolto molto dal punto di vista mentale. Non abbiamo sottovalutato gli avversari, si possono perdere le partite. Ora recuperiamo e pensiamo alla Croazia, mi aspetto una partita dura" ITALIA KO CON L'UCRAINA Condividi

Coach Gianmarco Pozzecco analizza la brutta sconfitta dell'Italia nella terza partita del girone C di Eurobasket con l'Ucraina. Martedì alle 21 c'è la Croazia per il pronto riscatto: l'Italia deve vincere per blindare la qualificazione e per cercare di evitare la Serbia agli ottavi.

Milano si conferma la capitale del basket in questi giorni. Non solo Giannis Antetokounmpo e la Nazionale azzurra che danno spettacolo in campo. Oggi nel parterre del Forum c'è anche l'ex campione e MVP della NBA, Dirk Nowitzki, che è stato ospite a Sky Sport: 'L'Europeo è la competizione internazionale più difficile ed equilibrata del mondo'.

"Smesso di giocare dopo gli errori, ora testa alla Croazia" "Abbiamo giocato senza energia, eravamo stanchi. La gara con la Grecia ci ha tolto energie, specialmente dal punto di vista mentale. Non avevamo la stessa energia delle prime due partite. Non era facile oggi restare sul campo in modo duro, sia fisicamente che psicologicamente. Questo è l'Europeo. Giochiamo ogni giorno, con la Croazia dobbiamo recuperare le energie e giocare il nostro basket. Sarà una partita difficile. Ucraina ha giocato un grande match, intenso: giocavano senza pressione, erano 2-0. Complimenti a loro, devono essere orgogliosi. Non siamo riusciti a uccidere la partita nel secondo quarto, con l'Estonia invece avevamo la fiducia ed era la prima partita. Quando loro ci hanno superato, abbiamo perso fiducia. Abbiamo smesso di giocare dopo gli errori, questo perchè non riuscivamo a reagire"