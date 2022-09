La nazionale turca di basket ha minacciato di ritirarsi dagli Europei denunciando un'aggressione all'ala dei Philadelphia 76ers Furkan Korkmaz dopo l'espulsione nella partita contro la Georgia a Tbilisi. Il vicepresidente della federbasket turca (Tbf), Omer Onan, ha affermato che poliziotti georgiani e alcuni giocatori avversari hanno colpito Korkmaz nel corridoio del palazzetto che stava percorrendo per raggiungere gli spogliatoi. "Ci mostrino le immagini delle telecamere di sicurezza fotogramma per fotogramma, senza togliere un secondo, e si puniscano i responsabili o abbiamo deciso che ci ritireremo dal torneo", ha detto Onan. La partita alla Tbilisi Arena è stata poi vinta a sorpresa dai padroni di casa georgiani per 88-83.