Kvara segue ovunque la sua Georgia a Eurobasket

Il calcio è il suo lavoro, ma Kvicha Kvaratskhelia non ha mai nascosto la sua grande passione per la pallacanestro — festeggiando il suo primo gol in Serie A con il gesto del “Night Night” reso celebre da Steph Curry negli ultimi playoff. E pur essendo impegnato a Napoli in vista del debutto in Champions League contro il Liverpool, l’attaccante non ha voluto far mancare il suo supporto per la nazionale georgiana impegnata agli Europei di basket. Uno scatto dell’account Tvformulasport lo ritrae intento a seguire su un pc portatile la partita della Georgia contro la Turchia (vinta per 88-83 ma non senza polemiche), mentre fuori dalla finestra si vede il golfo di Napoli illuminato. Il fitto calendario di partite non gli permetterà di essere in Germania nel caso in cui la Georgia riesca a qualificarsi per i turni a eliminazione diretta (da seguire sui canali di Sky Sport come tutta la competizione), ma di sicuro "Kvara" non farà mancare il suo supporto ovunque sarà.