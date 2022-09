Nemmeno il tempo di gioire per l'impresa con la Serbia che l'Italia deve già volgere lo sguardo verso un altro big-match. Mercoledì gli azzurri si giocano la semifinale dell'Europeo contro la Francia, che dodici mesi fa ci aveva eliminato ai Giochi di Tokyo. Palla a due alle 17.15 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Non ci sono pause all'Europeo di basket. L'Italia compie una delle più belle imprese della sua storia, battendo la Serbia e volando ai quarti, ma deve già pensare in avanti. Mercoledì alle 17.15, sempre a Berlino, gli azzurri incrociano la Francia in un altro match da dentro o fuori. La squadra transalpina vanta giocatori di livello NBA come Gobert (3 volte miglior difensore della lega americana) e Fournier e di profilo internazionale di alta Eurolega come Huertel e Yabusele. Coach Collet, storico allenatore della Nazionale, è il collante della generazione che è passata da Tony Parker e Boris Diaw a quella di oggi, capace di arrivare ai quarti nonostante non abbia impressionato. Dodici mesi fa la Francia battè l'Italia proprio nei quarti dei Giochi Olimpici, dove poi conquistò l'argento.