"Dobbiamo vivere un sogno": non vuole svegliarsi il ct Gianmarco Pozzecco dopo il trionfo con la Serbia agli ottavi di Eurobasket, consapevole che il percorso è ancora lungo e complicato: “Prima Jokic, ora in fila potrebbero esserci Gobert, Doncic e Antetokounmpo: il segreto è non pensarci”. E poi scherza con Spissu - uno dei eroi della gara di ieri - dopo aver lasciato la sua carta di credito ai giocatori: “Ma l'auto che hai comprato qua dietro?”

EUROBASKET: I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA SU SKY SPORT