Al via i quarti di finale di Eurobasket 2022: apre il programma la Spagna di Sergio Scariolo contro la sorprendente Finlandia di uno scatenato Markkanen, in serata Giannis Antetokounmpo con la sua Grecia contro la Germania padrona di casa. Mercoledì alle 17.15 c'è Italia-Francia. Tutto in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Si apre il programma dei quarti di finale di Eurobasket a Berlino . Subito in campo alle 17.15 la Spagna di Sergio Scariolo, che affronta la Finlandia , autentica sorpresa del torneo, trascinata da un Markkanen di livello NBA. Alle 20.45 tocca a Giannis Antetokounmpo e alla sua Grecia , campione in carica, sfidare la Germania padrona di casa . I match sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW .

Sky è la casa del basket: oltre 500 partite in un anno

Nella Casa dello Sport di Sky sarà un’altra stagione di grande basket, con oltre 500 partite tra quelle delle stelle del campionato professionistico americano NBA (dal 18/19 ottobre) e quelle delle spettacolari sfide continentali dell’Eurolega Turkish Airlines (dal 6 ottobre, con al via EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna) e della 7Days EuroCup (dall’11 ottobre, con al via Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia). E non solo: fino al 2025, su Sky e NOW appuntamento con le competizioni internazionali FIBA, tra cui gli Europei e i Mondiali femminili e maschili e le relative qualificazioni, con tutte le partite della Nazionale Italiana sempre in diretta. L’offerta basket di Sky Sport diventa quindi sempre più ricca. Si parte già dal prossimo settembre con il racconto dei Mondiali femminili FIBA in programma in Australia, mentre nel 2023 sarà la volta di FIBA EuroBasket Women in Slovenia e Israele. Gli uomini torneranno invece sul parquet internazionale per la FIBA World Cup 2023 in Indonesia, Giappone e Filippine e per gli Europei FIBA 2025 assegnati a Lettonia, Cipro e Finlandia