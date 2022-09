Basket, Mondiali femminili: la fase finale su Sky

Su Sky e in streaming su NOW appuntamento live con la fase finale del mondiale di basket femminile. In diretta su Sky Sport Arena dal 29 settembre al 1° ottobre: giovedì due quarti di finale, venerdì le semifinali, sabato le due finali

In Australia sta per cominciare la fase finale del FIBA Women's Basketball World Cup 2022, il mondiale di pallacanestro femminile, che sabato designerà la squadra campione del mondo, con la nazionale degli Stati Uniti detentrice del trofeo e grande favorita anche in questa occasione.

La fase finale live su Sky Sport

Su Sky Sport Arena e in streaming su NOW sarà possibile seguire in diretta due quarti di finale, entrambi giovedì 29 settembre, le semifinali di venerdì e le finali di sabato 1 ottobre per il terzo e primo posto. Giovedì alle ore 10 il terzo quarto di finale, con in campo Cina e Francia, a seguire, alle 12.30, l’ultimo quarto e sul parquet ci saranno Belgio e Australia. Tutte le partite sono in programma a Sydney, all’interno del SuperDome della città australiana.