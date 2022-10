Eurocup al via, le italiane su Sky

Oggi in campo Reyer Venezia e Germani Brescia

Martedì 11 ottobre, l'Umana Reyer Venezia sarà la prima squadra tricolore a scendere in campo, in terra tedesca, contro Ratiopharm Ulm alle 19.15 (Sky Sport Action e in streaming su NOW). Sempre martedì, alle 20.45, è tempo di Joventut Badalona-Germani Brescia (Sky Sport Arena e in streaming su NOW). Mercoledì alle 20 Dolomiti Energia Trento ospiterà Promitheas Patrasso (Sky Sport Action e in streaming su NOW). Al termine della Regular Season le prime 8 formazioni classificate accederanno ai Playoff, con gare a eliminazione diretta, cui faranno seguito le Final Four per il titolo, con 4 club che giocheranno le semifinali e le finali.