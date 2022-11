Il sorriso di Gianmarco Pozzecco è amaro, di chi sa di aver mancato ancora per un soffio una bella e grande opportunità. Dopo la sconfitta contro la Francia al supplementare all'Europeo, la Spagna in un altro overtime condanna gli azzurri. Stavolta però nulla di irrimediabile: sono le qualificazioni al Mondiale 2023 e l'Italia è ancora ampiamente in corsa per volare in Giappone, Indonesia e Filippine.

Pozzecco: "I miei ragazzi continuano a emozionare"

Il coach azzurro esalta la prestazione dei suoi giocatori nonostante la sconfitta: "I miei ragazzi sono stati straordinari, anche quelli che all'Europeo non c'erano. Hanno dato tutto quello che avevano, la prestazione è stata clamorosa, alla maglia azzurra ci tengono e questa è la cosa più importante. Se il risultato ci avesse premiato sarebbe stato ancora più bello. Come dico sempre, vincere nello sport è la cosa più bella che possa capitare, ma non la più importante". Non manca però una riflessione sul sistema: "Purtroppo con le convocazioni non posso chiamare chi voglio, perché c'è l'Eurolega e tanti giocatori sono impegnati lì. Non è un sistema logico questo. La Grecia oggi ha perso di 20 punti e probabilmente non sarà al Mondiale e non ci sarà quindi Antetokoumpo, ma sono le star che vuole vedere la gente, come all'Europeo. Stasera in tanti erano qua perchè volevano esserci dopo quello che abbiamo fatto quest'estate. Quando dopo le Olimpiadi giocammo a Torino un All Star Game era pieno di persone che volevano vedere i vice-campioni olimpici: così deve essere".