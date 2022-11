Italia di nuovo in campo in un match fondamentale di qualificazione ai Mondiali di basket del 2023. Dopo la sconfitta di Pesaro con la Spagna, i ragazzi di Pozzecco cercano il riscatto affrontando a Tblisi la Georgia. L'incontro in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con palla a due alle ore 16

L'Italbasket torna in campo per il secondo appuntamento della finestra di novembre delle Qualificazioni al Mondiale del 2023. A Tblisi la squadra di coach Gianmarco Pozzecco affronta la Georgia. Dopo il beffardo ko all'overtime con la Spagna, diventa fondamentale questa partita: una vittoria consentirebbe di blindare il pass iridato, vista la situazione di classifica, in cui si qualificano le prime tre del girone "Andiamo in Georgia per provare a vincere una partita molto complicata", ha detto il CT azzurro alla vigilia della gara. Marco Spissu concorda: "Ci aspetta un'altra partita tosta, che per noi è importantissimo vincere". Davide Moretti, Mouhamet Diouf e Nicola Akele sono stati autorizzati a lasciare il raduno. L'incontro in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con palla a due alle ore 16.