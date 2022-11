Qual. Europei 2023: l'Italbasket femminile su Sky

Sono già iniziate nel migliore dei modi le qualificazioni agli Europei 2023 della ragazze della nazionale di basket, vincenti nei primi due appuntamenti e pronte a non mollare la presa su un girone finora dominato (con il +37 di differenza canestri a rimpinguare un bottino che può tornare utile nel caso si cercherà di conquistare l'accesso tra le migliori seconde). Questa la classifica attuale del raggruppamento dopo le prime due partite:

1 - Italia 2-0

2 - Slovacchia 1-1

3 - Svizzera 1-1

4 - Lussemburgo 0-2

In questa situazione il calcolo è presto fatto: con due successi l’Italia stacca il pass per la rassegna di Slovenia e Israele del prossimo anno (i Paesi ospitanti della competizione continentale) senza dover neanche avere chissà quale pressione in relazione alle ultime due partite, quelle in trasferta del febbraio 2023 in Lussemburgo e in terra elvetica. Per questo diventa fondamentale seguire il doppio appuntamento in diretta su Sky Sport per sostenere la squadra allenata da coach Lino Lardo, che si è detto fiducioso nel corso della preparazione che sta precedendo questo appuntamento a cui l’Italbasket donne vuole farsi trovare pronta. Questo il calendario delle gare in programma sui canali Sky:

giovedì 24 novembre

19.00 - Italia-Svizzera su Sky Sport Arena

domenica 27 novembre

19.00 - Italia-Slovacchia su Sky Sport Action