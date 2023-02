L'Olimpia Milano esce clamorosamente ai quarti di finale Coppa Italia: al Pala Alpitour Brescia vince con il punteggio di 75-72 grazie ai alle giocate nel finale di Della Valle e Petrucelli. Sabato sfiderà la vincente di Pesaro-Varese. Giovedì tocca alla Virtus Bologna. Le Final Eight sono in diretta su Eurosport 2, canale 211 Sky

L' Olimpia Milano eliminata a sorpresa ai quarti di Coppa Italia . Nel match che ha aperto le Final Eight di Torino, la squadra di Ettore Messina è stata battuta dalla Germani Brescia con il punteggio di 75-72 . Attende ora la vincente del secondo quarto, sempre in programma al Pala Alpitour, che vedrà opposte Varese e Pesaro (diretta dalle 20.45 su Eurosport 2, canale 211 Sky).

Olimpia Milano-Brescia 72-75

Avvio estremamente equilibrato, in cui Gabriel risponde colpo su colpo a Napier e Baron, portando la Germani avanti 20-19 al 10'. Brescia gioca con grande intensità in difesa, l'Olimpia fa confusione in attacco e produce un secondo periodo da appena 10 punti segnati, crollando sotto di 16 lunghezze all'intervallo lungo (45-29). L'EA7 scivola fino a -18, poi comincia un'altra partita: con un parziale di 26-11 rientra nel match grazie a Napier, Baron e Datome (56-55 al 30'). Non si segna più e le due squadre arrivano in parità negli ultimi 3' sul 61-61. Napier perde una palla sanguinosa, a deciderla sono Petruccelli e Della Valle, che completano la prima grande sorpresa di giornata.



Olimpia: Baron 18, Cabarrot e Napier 13

Brescia: Massinburg 16, Gabriel 13