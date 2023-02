La Virtus Bologna è in finale di Coppa Italia: nella prima semifinale Derthona battuto nettamente con il punteggio di 90-65 grazie ai 20 punti di uno scatenato Belinelli. Alle 20.45 Brescia sfida Pesaro. Le Final Eight sono in diretta su Eurosport 2, canale 211 Sky

La Virtus Bologna è la prima finalista della Coppa Italia 2023. Nella prima semifinale delle Final Eight di Torino , la squadra di Scariolo ha battuto il Derthona con il punteggio di 90-65 . Domenica si giocherà il titolo contro la vincente di Brescia-Pesaro, in programma alle 20.45 (match in diretta su Eurosport 2, canale 211 Sky).

Virtus Bologna-Tortona 90-65

Pronti via la Virtus scappa: difesa ermetica, i soliti punti da Belinelli e le invenzioni di Teodosic producono un clamoroso +20 solo mitigato da Tortona nel finale di quarto (29-12). Il Derthona trova finalmente un po' di continuità in attacco, ma la squadra di Scariolo, trascinata da Shengelia e Weems (già in doppia cifra), non si ferma e va negli spogliatoi con un comodo 52-33 sul tabellone. Ci si aspetta una reazione da parte della squadra di Ramondino, ma le 'Vu nere' tengono gli avversari con la testa sott'acqua e arrivano al 30' saldamente al comando (73-51). L'ultimo periodo serve a Scariolo per svuotare la panca e dare qualche minuto di riposo ai titolari in vista della finale: finisce 90-65, con la Virtus che rispetta il pronostico e cercherà il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa.

Virtus: Belinelli 20, Shengelia 18

Tortona: Harper 19