"La famiglia dell'Olimpia Milano è triste nell'apprendere della morte a 57 anni a Marietta, in Georgia, del nostro grande Cedric Henderson, amato e apprezzato membro della squadra vincitrice del campionato italiano 1985/86. RIP". Con queste parole sui propri profili social, l'Olimpia Milano ha comunicato la scomparsa di uno dei maggiori protagonisti dell'accoppiata scudetto-Coppa Italia nel 1986. Nello stesso anno, Henderson fu draftato in Nba dagli Atlanta Hawks con la scelta numero 32, racimolando però poche presenze sia ad Atlanta che a Milwaukee. Ha giocato anche in Francia, in Australia e in altre serie minori americane.