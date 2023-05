Shved aggredito da tifosi: grave trauma cranico

Ore di paura per Alexey Shved. Il cestista 34enne, guarida del CSKA Mosca, è stato aggredito lunedì sera da un gruppo di cinque hooligans all'esterno di un ristorante della capitale. Come comunicato dal CSKA attraverso un comunicato stampa, Shved ha riportato "un grave trauma cranico a seguito di una caduta ed è stato portato in ospedale da un'ambulanza. Il giocatore ha contattato la polizia per indagare sull'accaduto". I fatti sono accaduti poco dopo la sconfitta del CSKA in gara-7 contro la Lokomotiv Kuban, sconfitta che ha segnato l'eliminazione in semifinale dei moscoviti dalla VTB League, la Lega Baltica. Shved aveva chiuso il match mettendo a referto 22 punti, ma non sono bastati per raggiungere la finale. Il 34enne, ex Philadelphia e Houston, non sarà a disposizione per la serie con il Kazan per il 3° e 4° posto.