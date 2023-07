Italbasket al via: la Trentino Basket Cup è su Sky

La nazionale di pallacanestro italiana comincia la preparazione ai mondiali di fine agosto prendendo parte alla Trentino Basket Cup, dove affronterà la Turchia di Ergin Ataman venerdì 4 agosto e successivamente la finale sabato 5 agosto contro la vincente tra Capo Verde e la Cina. La sfida Italia-Turchia e la finale per il primo posto saranno in diretta su Sky

La spedizione mondiale della Nazionale azzurra parte da Trento. Dopo dieci giorni di training camp a Folgaria, i ragazzi allenati da coach Gianmarco Pozzecco si trasferiranno a Trento per partecipare all’ottava edizione della Trentino Basket Cup, che si giocherà il 4 e il 5 agosto alla BLM Group Arena e sarà trasmessa sui canali di Sky Sport. Gli Azzurri giocheranno la semifinale venerdì 4 agosto contro la Turchia (diretta su Sky Sport Arena dalle 20:30), nazionale allenata da coach Ergin Ataman, per due volte vincitore dell’Eurolega con l’Efes. L’altra semifinale si giocherà, sempre il 4 agosto, tra la Capo Verde del centro del Real Madrid Walter Tavares e la Cina di coach Sasha Djordjevic. Sabato 5 agosto le finali, con la finalissima sempre in diretta su Sky Sport Arena. Sarà la prima fatica verso la FIBA World Cup di fine agosto da seguire su Sky in esclusiva.