Gli azzurri di coach Pozzecco battono i padroni di casa della Grecia per 74-70 e si aggiudicano il Torneo dell'Acropolis. Partita condotta dall'Italia fin dai primi minuti, ma con un finale ancora una volta complicato come ieri con la Serbia

Quarta amichevole e quarta vittoria: il filotto degli azzurri di Pozzecco prosegue. Dopo Turchia , Cina e Serbia , l’Italia batte anche la Grecia padrona di casa all’ Acropoli per 74-70. Una partita per certi versi simile nel suo epilogo a quella di ieri contro i serbi, vinta resistendo alla rimonta finale degli avversari. L’ Italia , questa volta, ha però preso da subito il controllo del gioco, chiudendo la prima frazione di gara sul 35-31 , con Melli e Fontecchio migliori in campo. La Grecia , priva della sua superstar Giannis Antetokounmpo , la cui assenza per la competizione mondiale sembra ormai scontata, ha opposto una buona resistenza, provando a ricucire lo svantaggio nell’ultimo quarto con il giovane Rogkavopoulos e con la difesa di Walkup , ma dimostrando limiti complessivi evidenti. Se ieri con la Serbia erano stati Spagnolo , Fontecchio e Polonara a guidare il gruppo, contro i greci è stata la volta di Melli , il più continuo tra gli azzurri con 13 punti e 8 rimbalzi , e del solito Spissu , autore della tripla dello strappo e freddissimo in lunetta nel siglare il punteggio finale.

Un pieno di fiducia

L’Italia si aggiudica quindi il torneo dell’Acropoli, facendo il pieno di fiducia nelle amichevoli disputate fin qui. Difficile chiedere di meglio a una fase di preparazione che ha visto gli azzurri sempre vittoriosi. Ora manca un’ultima sfida prima della partenza per l’Asia, ma l’Italia sembra più che mai ben avviata nel percorso verso i Mondiali che iniziano tra due settimane. Il prossimo impegno degli azzurri è in programma per domenica 13 alle 21 a Ravenna, nell’appuntamento speciale che vedrà per l’ultima volta in campo Gigi Datome. Il tutto, ovviamente, in attesa dell’esordio mondiale del 25 agosto a Manila contro la Repubblica Dominicana.