Si avvicina l'esordio dell'Italia di Gianmarco Pozzecco ai Mondiali di basket: venerdì 25 gli azzurri se la vedranno a Manila contro l'Angola. Obiettivo conquistare uno dei posti del girone per accedere alla seconda fase. Ecco il calendario dell'Italia. Tutte le partite degli azzurri sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'Italia di coach Pozzecco a caccia della prima medaglia della storia ai Mondiali, al via il 25 agosto e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L’esordio azzurro al Mondiale è in programma per il 25 agosto alla Philippine Arena di Manila con inizio alle ore 10.00 italiane contro l'Angola. Stesso orario per il secondo match del girone A all’Araneta Coliseum contro la Repubblica Dominicana il 27 agosto. Chiusura contro i padroni di casa delle Filippine il 29 agosto alle 14.00 italiane sempre all’Araneta Coliseum.

Il format dei Mondiali Nella prima fase (25/30 agosto), le squadre sono state divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (gruppi A-H) con formula all’italiana. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla seconda fase (1 e 3 settembre), nella quale verranno composti 4 gruppi da 4 squadre ciascuno (gruppi I-L). Anche in questo caso, formula all’italiana. Le prime due squadre dei raggruppamenti accederanno alla fase a eliminazione diretta (Quarti 5/6 settembre, Semifinali 8 settembre, Finali 10 settembre). Le squadre non qualificate per le Semifinali giocheranno per i posti dal 5° all’8° con gare a eliminazione diretta (7 e 9 settembre). Le squadre che non supereranno la prima fase, ovvero le terze e quarte classificate dei gironi della prima fase, giocheranno il Classification Round (17°-32° posto, 31 agosto e 3 settembre) divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno, con formula all’italiana (gruppi M-P). In ogni caso, tutte le squadre porteranno alla seconda fase i punti ottenuti nella prima. Dai Quarti di finale in poi, tutte le gare si giocheranno a Manila, compresa la finalissima del 10 settembre.

La strada verso l'Olimpiade di Parigi 2024 Come per l’edizione cinese del 2019, anche il Mondiale 2023 qualificherà per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 (Francia qualificata di diritto come Paese ospitante). Dalla rassegna iridata andranno direttamente all’Olimpiade 7 Nazionali: le prime due meglio piazzate dall’America, le prime due meglio piazzate dall’Europa e la migliore di Africa, Asia e Oceania. 7 in tutto più la Francia, come detto. Ai tornei Pre Olimpici (Olympic Qualifying Tournament 2024) andranno la migliore piazzata dell’Asia (non qualificata direttamente), la migliore piazzata dell’Africa (non qualificata direttamente), la migliore piazzata dell’America (non qualificata direttamente) e altre 16 formazioni non qualificate direttamente. In tutto 4 tornei da 6 squadre ciascuno. La vincente di ogni OQT si qualifica ai Giochi.

I 12 convocati da Pozzecco Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – Nba)

Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania)

Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)