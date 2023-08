Pozzecco: "Ho trasmesso tensione ai giocatori"

Pozzecco: "Ero troppo nervoso, l'ho trasferito ai ragazzi"

"Devo fare i complimenti all'Angola e al suo coach per come hanno preparato questa partita. L'Angola ci ha messo in difficoltà tatticamente Mi devo scusare con i miei giocatori, ero completamente sotto stress ed ero molto negativo, devo davvero scusarmi. Sono stati fantastici i giocatori, hanno fatto quello che dovevano come sempre hanno fatto finora. Abbiamo trovato delle difficoltà oggi, ma in queste competizioni è sempre difficile. Mi fido dei miei giocatori e oggi è stata dura, ma domenica avremo un altro approccio, ne sono certo. Io in primis. Era la prima partita dei Mondiali, in questa arena gli spazi sono enormi, anche per questo abbiamo sbagliato tanto da tre. Entrambe le squadre hanno tirato male, per questo abbiamo chiuso l'area. Abbiamo grandi tiratori, ogni tanto capita di sbagliare. Ma la colpa è mia, ero teso e nervoso, l'ho trasferito ai ragazzi che sono straordinari. Era normale che potessimo incappare in una partita così. Ora pensiamo alla prossima".