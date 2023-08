All'Araneta Coliseum di Manila l'Italbasket di Gianmarco Pozzecco scende in campo per la seconda partita del suo Mondiale. Dopo l'esordio difficile ma vincente contro l'Angola, per Fontecchio e compagni c'è l'ostacolo Repubblica Dominicana, trascinata dal centro dei Minnesota Timberwolves Karl Anthony Towns, protagonista nel successo sulle Filippine. Il match è in diretta alle 10 su Sky Sport Summer e in streaming su Now. Sul nostro sito il liveblog in tempo reale