La partita di Pozzecco contro la Repubblica Dominicana è durata meno di un tempo. Durante il secondo quarto, il coach azzurro è stato espulso per un doppio fallo tecnico. L'ex allenatore di Sassari ha protestato molto per un presunto sfondamento di Towns su Ricci, situazione in cui gli arbitri hanno invece penalizzato il giocatore di Milano. Pozzecco è uscito salutando la panchina avversaria, ma ha sfogato la sua rabbia andando negli spogliatoi

ITALIA-REP.DOMINICANA 82-87: HIGHLIGHTS