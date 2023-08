Si esaurisce la seconda giornata dei gironi eliminatori. Le big Stati Uniti, Spagna, Slovenia e Serbia possono già centrare la qualificazione alla seconda fase ma se la vedranno con avversarie più impegnative di quelle trovate nei rispettivi esordi. la Georgia di Shengelia è sulla strada di Doncic, la Grecia su quella di Banchero e compagni, Scariolo deve vedersela con il Brasile. Tutte le partite in programma e quelle trasmesse in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su Now

Volge al termine anche la seconda giornata dei gironi dei Mondiali 2023. Tornano in campo alcune big come Stati Uniti, Spagna, Slovenia, ma impegnate in test più probanti rispetto all'esordio. Banchero e compagni affronteranno la Grecia, un avversario da non sottovalutare nonostante l'assenza di Giannis Antetokounmpo. Ostacolo Brasile invece per la squadra di Scariolo, reduce dalla comoda passeggiata sulla Costa D'Avorio. La Slovenia di Doncic se la vedrà con la Georgia di Shengelia, l'ala della Virtus Bologna, e dell'immortale ex centro di Cantù Giorgi Shermadini. Occhio anche al gruppo B, le cui qualificate potrebbero poi incrociare il cammino dell'Italia. La Serbia affronta Porto Rico, vincitore all'esordio sul Sud Sudan. La squadra africana proverà a riscattarsi contro la Cina, travolta da Bogdanovic e compagni nella prima partita.