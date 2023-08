La vittoria della Repubblica Dominicana contro l'Angola lascia comunque agli azzurri la possibilità di accedere alla seconda fase del Mondiale come seconda del girone A: oggi alle 14 contro le Filippine sarà necessario vincere, ma basterà anche perdere con uno scarto massimo di 11 punti. Ecco le combinazioni. Italia-Filippine è in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW

L'Italia si avvicina al match contro le Filippine, decisivo per il prosieguo del suo Mondiale. Nel match che ha aperto l'ultimo turno del girone A, la Repubblica Dominicana ha infilato la terza vittoria, battendo l'Angola 75-67. Un risultato atteso, che lascia buone probabilità agli azzurri di qualificarsi per la seconda fase, alla quale accedono le prime due di ogni raggruppamento. Con la Rep. Dominicana già sicura del 1° posto, sarà dunque uno spareggio per la 2^ piazza a Manila. Italia-Filippine sarà in diretta su Sky Sport Summer e NOW, con palla a due alle ore 14.