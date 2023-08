Coach Pozzecco commenta la vittoria dell'Italia sulle Filippine, decisiva per l'accesso alla 2^ fase del Mondiale: "Non toccate i miei giocatori, attaccate me. Abbiamo vinto 11 delle ultime 12 partite, il girone era complicato. Petrucci è come un padre, lui mi tratta come se fossi suo figlio. Abbiamo alzato l'asticella e centrato il Pre-olimpico. La Serbia? Ci pensiamo domani dopo un po' di relax e due birre...". Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Gianmarco Pozzecco si toglie un grande peso dalle spalle dopo la vittoria per 90-83 contro le Filippine , che valgono il pass per la seconda fase ai Mondiale per la sua Italia . Dopo le polemiche per l'espulsione rimediata nel ko contro la Rep. Dominicana, il coach ha commentato il successo sui padroni di casa. " Abbiamo alzato l'asticella, centrando il Pre-olimpico . Questi ragazzi sono clamorosi, c'era pressione in un girone difficile. Siamo rimasti lì anche nelle difficoltà , non era facile".

"Serbia? Ci pensiamo domani, ora relax e un paio di birre..."

"Complimenti alle Filippine - ha aggiunto Pozzecco in conferenza stampa -. Hanno fatto un grande torneo e una super partita. Clarkson è una star, con un atteggiamento giusto, da campione. Amo i miei giocatori. Volevo buttarmi dalla finestra, ma fortunatamente non si aprivano... Ho sofferto molto, ma ho 12 splendidi ragazzi e un grande staff. Ho il miglior presidente della mia vita, un padre per me. Non era un gruppo facile. Amo la pallacanestro. Abbiamo bisogno di riposare, specialmente qualche giocatore come Melli e Spissu. Qualcosa non aveva funzionato, ma abbiamo condiviso la palla più delle altre partite, difendendo bene su Clarkson e di squadra. Abbiamo giocato come quasi sempre, come dovremo fare anche con la Serbia al 2° turno. Ma ci penserò da domani, prima due birre e un po' di relax".