Si chiudono i gironi dei Mondiali 2023 e si compone la seconda fase della rassegna. L'Italia, qualificata assieme alla Repubblica Dominicana, aspetta di conoscere le sue prossime avversarie, provenienti dal gruppo B. Quasi certamente ci sarà la Serbia, che dovrà affrontare il Sud Sudan, alla ricerca dell'impresa per una storica qualificazione. Nell'altra partita in programma scontro Portorico-Cina. Gli Stati Uniti già qualificati scendono in campo contro la Giordania eliminata. La Grecia invece deve battere la Nuova Zelanda nello scontro diretto per staccare il pass. Capo Verde dopo la prima, storica vittoria ai Mondiali se la vedrà con la Slovenia di Doncic. Nel gruppo G spareggio tra Brasile e Costa D'Avorio per accompagnare la Spagna di Scariolo alla seconda fase.