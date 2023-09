Inizia la seconda fase del Mondiale di basket per le squadre rimaste in corsa per la vittoria: in ballo ci sono i quarti di finale. Non solo la sfida potenzialmente già decisiva tra Italia e Serbia. Derby italiano in panchina tra Sergio Scariolo e Luca Banchi, con i campioni del mondo in carica della Spagna contro la sorpresa Lettonia. Team Usa affronta il Montenegro di Vucevic, Doncic se la vede con l'Australia. Tutte le partite in programma oggi, 1 settembre, e quelle in diretta su Sky Sport