Il colpo di mercato di Milano racconta come è diventato un giocatore di basket, fino all’arrivo al Madrid: “Messina ha creduto in me al Real, mi ha dato una possibilità: è uno degli allenatori più forti in Europa. Gli ho detto che sono molto motivato a far parte della sua squadra”. Poi sugli obiettivi stagionali dell’Olimpia: “Milano deve andare alle Final Four di Eurolega, questo è il nostro obiettivo: non vogliamo essere solo una buona squadra ma una grande squadra, non nascondiamoci”