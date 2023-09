Serbia-Canada e Usa-Germania: le semifinali su Sky

Archiviate le "semifinaline" del torneo di consolazione per il 5° posto, con l'Italia battuta dalla Lettonia, venerdì 8 settembre c'è in palio la finalissima dei Mondiali 2023. Il programma sarà aperto da Serbia-Canada alle 10:30 e proseguirà alle 14:40 con Stati Uniti-Germania. Le partite sono in programma su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

LE SEMIFINALI PER IL 5° POSTO